В России выставили на продажу село вместе с жителями

Как пишет "Медуза", глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести по данному случаю проверку.

Телеканал отмечает, что на одном из сайтов было опубликовано объявление: "Продается село Васильевка, 45 домов и животноводческий комплекс, все в хорошие руки, почти даром — за 20 миллионов рублей".

Рекламный эффект превзошел все ожидания, заволновались даже жители соседних сел, стали звонить по указанному номеру. Им ответили, что люди там живут, но они свободные, не крепостные, хозяин — барин, покупайте, а потом делайте что хотите.

Земля под Васильевкой, сообщает телеканал, попала в частные руки в 1990-е годы, после того как владелец местного строительного комбината получил ее в бессрочное пользование для производства сельхозпродукции. После этого через суд приватизировать свои дома удалось только 15 жителям села.

В районной администрации удивлены. С 90-х годов Земельный кодекс РФ сильно изменился, а предприниматель будто и не заметил, что по закону ему теперь не могут принадлежать ни лес, ни дороги, ни линии электропередач, тем более населенный пункт.