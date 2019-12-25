В России выставили на продажу село вместе с жителями

В Красноярском крае местный бизнесмен объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу. За круглую сумму потенциальным покупателям предлагают ферму, склад и даже дома вместе с жителями, сообщает НТВ.
Как пишет "Медуза", глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести по данному случаю проверку.
Телеканал отмечает, что на одном из сайтов было опубликовано объявление: "Продается село Васильевка, 45 домов и животноводческий комплекс, все в хорошие руки, почти даром — за 20 миллионов рублей".
Рекламный эффект превзошел все ожидания, заволновались даже жители соседних сел, стали звонить по указанному номеру. Им ответили, что люди там живут, но они свободные, не крепостные, хозяин — барин, покупайте, а потом делайте что хотите.
Земля под Васильевкой, сообщает телеканал, попала в частные руки в 1990-е годы, после того как владелец местного строительного комбината получил ее в бессрочное пользование для производства сельхозпродукции. После этого через суд приватизировать свои дома удалось только 15 жителям села.
В районной администрации удивлены. С 90-х годов Земельный кодекс РФ сильно изменился, а предприниматель будто и не заметил, что по закону ему теперь не могут принадлежать ни лес, ни дороги, ни линии электропередач, тем более населенный пункт.
И вообще, в продлении аренды земли ему отказано судом, то есть, по сути, продавать ему пока нечего.