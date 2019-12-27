СМИ: Пугачева сорвала номер Бузовой на "Новогоднем огоньке"

Журналисты сообщают, что Пугачева якобы осталась недовольна выступлениями Бузовой и считает, что ее номера не годятся для семейного торжества.

СМИ не сообщают о реакции Игоря Крутого. Примечательно, что в 2018 году выступление Бузовой было вырезано из эфира.

26 декабря на YouTube-канале звезды состоялась премьера клипа песни "Мандаринка", которую Ольга исполнила совместно с блогером Давидом Манукяном.

У ролика уже свыше 1 миллиона просмотров. Стоит отметить, что пользователи положительно отнеслись к дуэту. Поклонники также отметили, что Дава и Оля идеально подходят друг другу.