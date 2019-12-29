Неконтролируемая любовь к пиву обойдется двум эстонцам в 2000 евро

Ардо и Тоомас в июле прошлого года три раза посетили магазин Sauga Konsum и украли пива на 25 евро, набив им карманы, о чем свидетельствуют записи видеокамер.

В первый раз в продуктовую корзину, которую держал Ардо, положили шесть банок пива Karl на десять евро и 26 центов. Между стеллажами Тоомас положил пиво в карманы своих брюк, а Ардо заплатил на кассе только за одно пиво и пачку сигарет.

Во второй раз они действовали по аналогичному плану: в корзину в руках Ардо положили на этот раз четыре банки пива Alexander и A. Le Coq Premium, которые между стеллажами вновь оказались в карманах Тоомаса. На кассе Ардо заплатил за сигареты и одну банку пива, а Тоомас прошел мимо и не заплатил за пиво восемь евро и 29 центов.

Им удалось украсть пиво из этого же магазина и в третий раз. Тогда в корзину положили четыре бутылки пива, которые Тоомас вновь спрятал в своих карманах. После этого Ардо положил в корзину большую бутылку пива и они направились к кассе. Там Ардо заплатил за большую бутылку пива, а Тоомас пронес мимо товар на шесть евро и 84 цента.

В общей сложности Ардо и Тоомас нанесли ущерб Sauga Konsum в размере 25,39 евро.

Согласно обвинению, кража пива — не единственное правонарушение Тоомаса. В начале этого года он украл в таллиннском Kaubamaja куртку стоимостью 1000 евро.

Суд приговорил Ардо к восьми месяцам тюрьмы. Наказание не надо будет отбывать за решеткой, если он в течение года не совершит новое преступление и будет следовать требованиям по контролю.

Также Ардо должен оплатить 959 евро в качестве производственных расходов и штрафа.

Тоомас получил более суровое наказание: суд приговорил его к году и двум месяцам тюрьмы. Но он не отправится за решетку, если в течение двух лет не совершит новое преступление и будет выполнять требования по контролю за поведением.

Тоомас должен оплатить госрасходы и плату за защиту в размере 940 евро.