Неконтролируемая любовь к пиву обойдется двум эстонцам в 2000 евро

Суд признал виновными в кражах 39-летнего Ардо и 48-летнего Тоомаса, которые три раза в пярнусском магазине спрятали в карманы банки пива. Они получили условный срок и должны будут выполнять требования по контролю, а также возместить магазину ущерб и выплатить государству 2000 евро, пишет Rus.Postimees.
Ардо и Тоомас в июле прошлого года три раза посетили магазин Sauga Konsum и украли пива на 25 евро, набив им карманы, о чем свидетельствуют записи видеокамер.
В первый раз в продуктовую корзину, которую держал Ардо, положили шесть банок пива Karl на десять евро и 26 центов. Между стеллажами Тоомас положил пиво в карманы своих брюк, а Ардо заплатил на кассе только за одно пиво и пачку сигарет.
Во второй раз они действовали по аналогичному плану: в корзину в руках Ардо положили на этот раз четыре банки пива Alexander и A. Le Coq Premium, которые между стеллажами вновь оказались в карманах Тоомаса. На кассе Ардо заплатил за сигареты и одну банку пива, а Тоомас прошел мимо и не заплатил за пиво восемь евро и 29 центов.
Им удалось украсть пиво из этого же магазина и в третий раз. Тогда в корзину положили четыре бутылки пива, которые Тоомас вновь спрятал в своих карманах. После этого Ардо положил в корзину большую бутылку пива и они направились к кассе. Там Ардо заплатил за большую бутылку пива, а Тоомас пронес мимо товар на шесть евро и 84 цента.
В общей сложности Ардо и Тоомас нанесли ущерб Sauga Konsum в размере 25,39 евро.
Согласно обвинению, кража пива — не единственное правонарушение Тоомаса. В начале этого года он украл в таллиннском Kaubamaja куртку стоимостью 1000 евро.
Суд приговорил Ардо к восьми месяцам тюрьмы. Наказание не надо будет отбывать за решеткой, если он в течение года не совершит новое преступление и будет следовать требованиям по контролю.
Также Ардо должен оплатить 959 евро в качестве производственных расходов и штрафа.
Тоомас получил более суровое наказание: суд приговорил его к году и двум месяцам тюрьмы. Но он не отправится за решетку, если в течение двух лет не совершит новое преступление и будет выполнять требования по контролю за поведением.
Тоомас должен оплатить госрасходы и плату за защиту в размере 940 евро.
Суд также удовлетворил гражданский иск Vändra TÜ, согласно которому осужденные должны покрыть ущерб предприятию в 25 евро и 39 центов.