Ср, 1.01.2020
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Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Ванкувере

ФОТО: Reuters / Scanpix

Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Ванкувере из-за угроз безопасности, сообщает kp.ru. 

Супруги вместе с сыном Арчи решили отпраздновать Рождество в Канаде. Во время своего отдыха, Гарри и Меган собирались посетить ресторан Deep Cove Chalet, который знаменит морскими деликатесами. 

Охрана принца связалась с администрацией ресторана, чтобы забронировать столик для Гарри и Меган, однако был получен отказ. 

Якобы, ресторан не отвечает требованиям безопасности. Отказать в резервации столика решили владельцы ресторана. Герцоги Сассекские были в недоумении и позвонили в заведение сами. 

Как рассказала газете Vancouver Sun владелица ресторана Бев Коффель, было нетрудно вычислить, что столик пытаются зарезервировать члены королевской семьи.  

Владельцы ресторана заявили, что у них нет личной неприязни к принцу Гарри и Меган Маркл. По словам Коффель, они заслужили максимально возможную приватность. 

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