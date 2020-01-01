Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Ванкувере

Супруги вместе с сыном Арчи решили отпраздновать Рождество в Канаде. Во время своего отдыха, Гарри и Меган собирались посетить ресторан Deep Cove Chalet, который знаменит морскими деликатесами.

Охрана принца связалась с администрацией ресторана, чтобы забронировать столик для Гарри и Меган, однако был получен отказ.

Якобы, ресторан не отвечает требованиям безопасности. Отказать в резервации столика решили владельцы ресторана. Герцоги Сассекские были в недоумении и позвонили в заведение сами.

Как рассказала газете Vancouver Sun владелица ресторана Бев Коффель, было нетрудно вычислить, что столик пытаются зарезервировать члены королевской семьи.