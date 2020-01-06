Пуце: досрочные выборы Рижской думы могут состояться в конце апреля

По его словам, ожидается, что депутаты коалиции подадут просьбу о том, чтобы Сейм в окончательном чтении рассмотрел законопроект о роспуске Рижской думы позже.

Это необходимо, чтобы увидеть, какова активность избирателей по сбору подписей по двум законопроектам, предусматривающим изменения в случае досрочных выборов думы.

Как сообщалось, президент Эгил Левитс решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов.

Это решение было принято на основе поданной президенту просьбы не менее трети депутатов Сейма.

Приостановленные подобным образом поправки необходимо передать на референдум, если за это подпишется по крайней мере десятая часть избирателей.