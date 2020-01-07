Инара Мурниеце посетит с визитом в Южную Корею

Председатель Сейма Инара Мурниеце с сегодняшнего дня до 12 января будет находится с официальным визитом в Южной Корее, сообщает пресс-служба парламента.
Во время визита Мурниеце встретится с президентом Национальной ассамблеи Южной Кореи Мун Хи Саном и руководителем группы Национальной ассамблеи по сотрудничеству Латвии и Южной Кореи Парком Джи Воном.
Также делегация Сейма встретится с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва. Мурниеце также посетит Ханкукский университет иностранных языков, где встретится с его руководителем и примет участие в дискуссии об образовании.
Вместе с Мурниеце в Южную Корею отправятся председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс, заместитель председателя комиссии Сейма по европейским делам и член группы депутатов по развитию сотрудничества с парламентом Южной Кореи Гатис Эглитис, глава латвийской делегации в Балтийской ассамблее Янис Вуцанс.