Все ради жителей страны: на улучшение технологий NMPD потратят более 4 млн евро

Инвестировать средства в развитие информационно-коммуникационных систем планируется в течение следующих трех лет в рамках проекта Европейского фонда регионального развития, который направлен на улучшение процесса обмена данными с медицинскими учреждениями, которые оказывают неотложную помощь.

По словам представителя Министерства здравоохранения Анны Страпцане, это означает, что бригада NMPD сможет, еще находясь в пути, оперативно передавать информацию,

например, о состоянии здоровья пациента или проведенных врачами NMPD манипуляциях в больницу, что позволит медикам в больнице своевременно подготовиться к оказанию помощи больному.

Чтобы облегчить работу бригад NMPD, необходимо заменить существующие технологии, обеспечив современное программное обеспечение, подчеркнула представитель Минздрава. Эти перемены обеспечат бригадам неотложной помощи необходимую поддержку с момента получения вызова до ситуаций, когда необходимо воспользоваться преимуществами телемедицины и получить онлайн-консультацию от специалистов.

Кроме того, планируется улучшить навигационные и логистические системы, что позволит диспетчерам в режиме реального времени отслеживать,

какая бригада в конкретный момент начинает, а какая - завершает вызов.

Используемое NMPD сегодня оборудование для обмена информацией было приобретено в 2010 году и уже износилось, в то время как программное обеспечение устарело, добавила Страпцане.