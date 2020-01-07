Все ради жителей страны: на улучшение технологий NMPD потратят более 4 млн евро

Для того, чтобы жители страны в критических для здоровья ситуациях получали более качественную и оперативную помощь, будет произведена оптимизация информационных и коммуникационных технологий Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), которая обойдется в 4,77 млн евро.
Инвестировать средства в развитие информационно-коммуникационных систем планируется в течение следующих трех лет в рамках проекта Европейского фонда регионального развития, который направлен на улучшение процесса обмена данными с медицинскими учреждениями, которые оказывают неотложную помощь.
По словам представителя Министерства здравоохранения Анны Страпцане, это означает, что бригада NMPD сможет, еще находясь в пути, оперативно передавать информацию,
например, о состоянии здоровья пациента или проведенных врачами NMPD манипуляциях в больницу, что позволит медикам в больнице своевременно подготовиться к оказанию помощи больному.
Чтобы облегчить работу бригад NMPD, необходимо заменить существующие технологии, обеспечив современное программное обеспечение, подчеркнула представитель Минздрава. Эти перемены обеспечат бригадам неотложной помощи необходимую поддержку с момента получения вызова до ситуаций, когда необходимо воспользоваться преимуществами телемедицины и получить онлайн-консультацию от специалистов.
Кроме того, планируется улучшить навигационные и логистические системы, что позволит диспетчерам в режиме реального времени отслеживать,
какая бригада в конкретный момент начинает, а какая - завершает вызов.
Используемое NMPD сегодня оборудование для обмена информацией было приобретено в 2010 году и уже износилось, в то время как программное обеспечение устарело, добавила Страпцане.
Общее финансирование проекта составит 4,77 млн евро, из которых 4,05 млн евро составят средства Европейского фонда регионального развития, а 715 500 евро - средства из государственного бюджета.