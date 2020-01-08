Спустя два года мужчине удалось доказать, что штраф за неправильную парковку необоснован

Пациент Онкологического отделения Рижской Восточной больницы Арнольд просил помощи у программы в конце 2017 года. По его мнению, муниципальная полиция в тот раз необоснованно составила штраф в попытке пополнить госбюджет.

23 ноября 2017 года Арнольд вышел после процедур из больницы и увидел, что на лобовом стекле его авто - штраф, на котором написано, что автомобиль припаркован неправильно - за пределами дороги.

Тогда Арнольд написал жалобу в полицию, а пациента также защищала и больница, в ведение которой приписана земля. В учреждении отмечали, что не против того, где припаркован автомобиль.

После долгой юридической борьбы Арнольд наконец достиг того, чтобы штраф был отменен. "Представитель больницы тоже сказал, что там парковка была намечена, но так и не обустроена", - сказал мужчина.

Однако сейчас данная парковка у больницы предусмотрена только для медиков, выяснила Degpunktā. В свою очередь для пациентов предусмотрены другие места для парковки.

В связи с этим посетители Восточной больницы сейчас могут на полтора часа бесплатно припарковать свои машины на асфальтированной стоянке.