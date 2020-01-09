Трамп ответил Ирану на ракетный удар: США не отступят, ядерной бомбы иранцам не видать

Президент Дональд Трамп после 16 часов раздумий сформулировал ответ на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке. Он воздержался от объявления войны, но и мира не предложил.
Президент Дональд Трамп после 16 часов раздумий сформулировал ответ на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке. Он воздержался от объявления войны, но и мира не предложил.
"Иран отступает, это хорошие новости для всего мира", - сказал Трамп и добавил, что в результате обстрела во вторник ни один американец или иракец не погиб, а разрушения на американских базах в Ираке минимальные.
Иран мстил за смерть генерала Касема Сулеймани, убитого американской ракетой по приказу Трампа.
Трамп еще раз назвал Сулеймани - идеолога внешней и военной политики Ирана на Ближнем Востоке - "главным террористом в мире" и пообещал продолжить давление на Тегеран.
"Пока я президент, Иран никогда не будет ядерной державой", - начал Трамп пресс-конференцию, на которую он вышел в окружении всей верхушки силового блока и с получасовым опозданием.
Что еще сказал Трамп
- США "продолжают рассматривать варианты ответа на иранскую агрессию".
- США введут новые санкции против Ирана. Он не уточнил, какие - текущие ограничения и без того драконовские и не оставляют особого пространства для ужесточения.
- "Иран должен отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма".
- Пришло время России, Китаю, Франции, Германии и Великобритании вслед за США выйти из ядерной сделки с Ираном и начать готовить новую.
- Нужно активнее вовлекать НАТО в происходящее на Ближнем Востоке.
- "Мощь вооруженных сил США как никогда велика. Наши ракеты - большие, точные и быстрые. Мы создаем сверхзвуковые ракеты. И мы не стремимся, не хотим их использовать. Сила США - военная и экономическая - лучший инструмент сдерживания".
Миролюбивый Трамп
Республиканцы в конгрессе публично поддержали заявления президента США, назвав выступление Дональда Трампа "взвешенным и миролюбивым".
"Акция возмездия только ради проведения акции возмездия была не нужна, там не погиб ни один американец", заявил телекомпании Эн-би-си влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Еще один близкий сторонник президента США конгрессмен Марк Мэдоуз уточнил, что глава Белого дома ясно дал понять всему миру, что "Америка предпочитает возможность деэскалации, а не войны".
Демократы в конгрессе, в свою очередь, продолжают настаивать на том, что миролюбивую риторику Трампа нельзя расценивать, как гарантию того, что США не начнут в полномасштабный военный конфликт на Ближнем Востоке.
"Конгресс должен в полном объеме вернуть себе полномочия, предоставленные конституцией, и ограничить права президента США для того, чтобы он не мог объявить войну, не получив до этого одобрение конгресса", - сказал один из лидеров демократического большинства в Палате представителей Дэвид Сисиллини.
"Пощечина Америке"
В течение 16 часов после ночного ракетного обстрела Трамп хранил молчание, не написав ни одного твита. При этом его пресс-секретарь сообщала, что президент работает и ведет активные консультации с советниками по национальной безопасности.
Около 3 часов ночи по московскому времени в среду Иран выпустил десятки баллистических ракет по американским военным объектам, расположенным в Ираке. По данным Пентагона, ракет было 10, однако иранская пресса сообщила о 30.
"Это пощечина Америке ", - заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду днем в специальной речи, показанной по телевидению. "Но такой военной операции недостаточно. Важно положить конец разлагающему присутствию Америки в регионе", - сказал он.
О погибших в результате иранского обстрела не сообщается. В штаб-квартире НАТО заявили, что потерь у сил альянса в Ираке нет. Источник в Пентагона сказал корреспонденту Си-эн-эн, что Корпус стражей Исламской революции, похоже, специально обстрелял те объекты, на которых не было людей, чтобы избежать жертв, но сохранить символическое значение такой атаки.
Базы, подвергшиеся удару со стороны Ирана, использовались в основном для обучения иракских военных. Два года назад в Аль-Асад в Рождество приезжал Трамп - он поздравил солдат и в своей речи объяснил причины и выгоды вывода американских войск из Сирии.
В 2015 году Аль-Асад многократно подвергался нападениям со стороны боевиков ИГ (запрещенная в России группировка).
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, британский премьер Борис Джонсон, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и другие осудили ракетный удар Тегерана.
Президент Ирака Бархам Салех, по территории которого пришлись и иранский обстрел, и атака американского дрона на Сулеймани, осудил нарушение суверенитета страны и превращение Ирака в арену боя третьих сторон.
Сирийское правительство поддержало Иран, возложив вину за эскалацию обстановки на США. Российский МИД сохранил нейтралитет, отметив в заявлении, что Россия предсказывала рост напряженности на Ближнем Востоке. Слетавший накануне в Дамаск российский президент Владимир Путин в разговоре с президентом Сирии Башаром Асадом посетовал, что в регионе "обостряется ситуация".