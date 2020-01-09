Трамп ответил Ирану на ракетный удар: США не отступят, ядерной бомбы иранцам не видать

Президент Дональд Трамп после 16 часов раздумий сформулировал ответ на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке. Он воздержался от объявления войны, но и мира не предложил.

"Иран отступает, это хорошие новости для всего мира", - сказал Трамп и добавил, что в результате обстрела во вторник ни один американец или иракец не погиб, а разрушения на американских базах в Ираке минимальные.

Иран мстил за смерть генерала Касема Сулеймани, убитого американской ракетой по приказу Трампа.

Трамп еще раз назвал Сулеймани - идеолога внешней и военной политики Ирана на Ближнем Востоке - "главным террористом в мире" и пообещал продолжить давление на Тегеран.

"Пока я президент, Иран никогда не будет ядерной державой", - начал Трамп пресс-конференцию, на которую он вышел в окружении всей верхушки силового блока и с получасовым опозданием.

Что еще сказал Трамп

США "продолжают рассматривать варианты ответа на иранскую агрессию".

США введут новые санкции против Ирана. Он не уточнил, какие - текущие ограничения и без того драконовские и не оставляют особого пространства для ужесточения.

"Иран должен отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма".

Пришло время России, Китаю, Франции, Германии и Великобритании вслед за США выйти из ядерной сделки с Ираном и начать готовить новую.

Нужно активнее вовлекать НАТО в происходящее на Ближнем Востоке.

"Мощь вооруженных сил США как никогда велика. Наши ракеты - большие, точные и быстрые. Мы создаем сверхзвуковые ракеты. И мы не стремимся, не хотим их использовать. Сила США - военная и экономическая - лучший инструмент сдерживания".

Миролюбивый Трамп

Республиканцы в конгрессе публично поддержали заявления президента США, назвав выступление Дональда Трампа "взвешенным и миролюбивым".

"Акция возмездия только ради проведения акции возмездия была не нужна, там не погиб ни один американец", заявил телекомпании Эн-би-си влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Еще один близкий сторонник президента США конгрессмен Марк Мэдоуз уточнил, что глава Белого дома ясно дал понять всему миру, что "Америка предпочитает возможность деэскалации, а не войны".

Демократы в конгрессе, в свою очередь, продолжают настаивать на том, что миролюбивую риторику Трампа нельзя расценивать, как гарантию того, что США не начнут в полномасштабный военный конфликт на Ближнем Востоке.

"Конгресс должен в полном объеме вернуть себе полномочия, предоставленные конституцией, и ограничить права президента США для того, чтобы он не мог объявить войну, не получив до этого одобрение конгресса", - сказал один из лидеров демократического большинства в Палате представителей Дэвид Сисиллини.

"Пощечина Америке"