У строительной компании Igate возникли проблемы с обслуживанием в банках

"Многие банки, с которыми мы сотрудничаем, так и сказали - сначала разберитесь с этими подозрениями, и тогда мы будем с вами работать. До сих пор у нас не было никаких проблем с банками, мы без задержек выплачивали все кредиты и т.д. Сейчас только из-за действий БВБ у нас появились проблемы с банками ", - сказал Пейланс.

Он подчеркнул, что из-за этих проблем ему придется сокращать количество сотрудников в своих компаниях, а также "придержать" свои инвестиционные проекты, поскольку банки в настоящее время даже не рассматривают возможность кредитования компаний группы.

По словам Пейланса, из-за начатого БВБ расследования предприятию по производству клееных деревянных конструкций IKTK пришлось отказаться от крупного софинансируемого

Центральным агентством финансов и договоров (ЦАФД) проекта, объем которого превышал один миллион евро. И теперь, ввиду отказа от проекта, предприятие вынуждено выплачивать ЦАФД штраф.

На вопрос о том, с какими конкретно банками у его предприятий возникли проблемы, Пейланс ответил, что их названия не имеют значения, потому что все банки в настоящее время поставлены в "просто катастрофическую ситуацию".

"В нашем случае одно государственное учреждение только на основании подозрений создало ситуацию, в которой банки должны говорить нам "нет". Подход банков различен. Больше всего удивил Baltic International Bank, который без каких либо разговоров в одностороннем порядке просто закрыл несколько наших счетов. Они находятся в такой панике по поводу своей репутации, что, ссылаясь только на публикации, применяют такие методы?" - сказал Пейланс, отметив, что у компании на этих сетах, к счастью, не было больших средств.

Он подчеркнул, что затруднена также выплата зарплат работникам. Кроме того, Igate не может участвовать во многих закупках.

"Я даже просил некоторые банки в письменном виде предоставить свое обоснование, но это ведь невозможно сделать, потому что нет правового основания. Банки просто говорят - встретимся в январе, феврале, и тогда, возможно, все прояснится", - рассказал Пейланс.

Как сообщалось, 3 сентября прошлого года вместе с бывшим начальником Государственной пограничной охраны Нормундом Гарбарсом БВБ задержало двоих сотрудников компании Igate, в том числе ее председателя правления и совладельца Пейланса.

Данные лица были задержаны по подозрению в нарушении закона в процессе строительства, которое проводилось в рамках договоров, заключенных между погранохраной и предприятием, о постройке инфраструктуры на границе Латвии и России, а также обустройстве границы между Латвией и Белоруссией.

В 2015 году ГПО заключила с Igate договор о строительстве инфраструктуры вдоль границы. В октябре 2017 года правительство разрешило Министерству внутренних дел взять долгосрочные обязательства на сумму более 31 млн евро на укрепление границы Латвии с Россией и Белоруссией.