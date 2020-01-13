"Закопали в черном мешке и ночной рубашке". Не сообщив родственникам, в Валке похоронили старушку

2 декабря прошлого года обитатель жилого дома в Валке обратил внимание, на то, что дверь 83-летней соседки Бируты стоит полуоткрытая. Это вызвало заметное беспокойство, поэтому он решил выяснить, все ли у старушки в порядке. Как оказалось, она умерла естественной смертью в своей постели.

Констатировав этот факт, мужчина позвонил управляющему дома и, как обычно, последовали все остальные действия - звонок в Службу неотложной медицинской помощи и участок Госполиции.

Домоуправ Марис рассказал - когда полиция прибыла на место происшествия, он связался со стражами порядка по телефону, так как находился в другом месте, и с самого начала указал, что у пенсионерки есть близкие - в Алуксне.

После расследования полиция в своем сообщении указала: "Сообщение, что 2 декабря сотрудники Службы неотложной медицинской помощи в Валке Валкского края констатировали естественную смерть Бируты Эглите. Проверяя лицо в базе данных, было констатировано, что у Б. Эглите нет родственников, которые могли бы похоронить тело, поэтому была запрошена помощь социальной службы Валкского края".

Следующие действия уже совершила социальная служба, которая заключила договор с валкским похоронным бюро Elston, и умершую похоронили 7 декабря на кладбище Стокю в Валкском крае. В месте, где похоронены люди, у которых нет родственников. Человека закапывают в землю и дело закрыто.

Однако все было не так просто - родственники у старушки все-таки были.

9 декабря позвонили дальней подруге умершей в Алуксне. Остальная информация сразу же была передана брату Бируты и жене брата в Алуксне. УЗнала об этом и близкая Айя Сормуле из Алуксне, которая декабрь вспоминает с ужасом. Она рассказывает:

"Когда получили информацию о ее смерти, на следующий день поехали в Валку. В Валкском участке Госполиции нам сообщили - Бируту похоронили уже 7 декабря. В системе появилось, что родственников нет. Но брат же живет в Алуксне! Так не может быть в нашем веке.

В одной системе найти нельзя, нужно было искать через паспортную часть, там лучше всего можно все найти. В телефоне. А не сразу давать распоряжение и хоронить. Может быть просто не искали".

После посещения полиции они отправились на кладбище Стокю, параллельно с помощью социальных работников Валки получили разрешение Инспекции здравоохранения в Валмиере на перезахоронение родственницы на кладбище в Алуксне. Затем последовал следующий шок. Женщина была похоронена в черном мешке, в ночной рубашке.

"Вы задумайтесь, в черном мешке... В таком хоронят только людей, тела которых очень повреждены... Это не корректно. Просто взяли какой-то из дома, выкопали яму, положили и закопали. Кроме того, землекопы, совершая перезахоронение, сказали, что закопали совсем не глубоко.

Знаю случаи, когда останки вообще нельзя показывать, да, тогда кладут в мешок, надевают сверху одежду, ведь это же у человека есть. У Бируты дома шкаф был полон одежды, почему не пошли и не взяли?" - удивлена А.Сормуле.

Благодаря неуступчивости близких и их заботе, 17 декабря тело Бируты было похоронено как положено на Большом кладбище Алуксне.

Чтобы выяснить все обстоятельства дела и сложившуюся неудобную ситуацию, газета обратилась к главе социальной службы Валки Наталье Дубовской, которая пояснила: "Если констатируется факт, что человек умер, Служба неотложной помощи выписывает факт смерти, в свою очередь полиция проверяет причину - насильственная/не насильственная смерть.

В конкретном случае социальная служба получила письмо о естественной смерти и отсутствии близких.

Еще раз извиняемся перед родными. Нам действительно стоило поехать на место смерти и отреагировать. У близких вышли лишние похоронные расходы, которые чисто по-человечески заставляют чувствовать себя плохо.

Признаем, что этот случай произошел и стал хорошим уроком. Если будут лица родственников, точно проконтролируем все больше, чем ранее. Учимся на ошибках", - сказала Дубровска.

Как указала старший специалист управления Госполиции Видземского региона Зане Васкане, работникам полиции в таких ситуациях стоило бы проверить все аспекты, тем более, что дома управляющий указал на наличие родственников.