Увольнение сотрудников в LDz: решений пока не принято

Он отметил, что компании концерна взаимосвязаны, поэтому очевидно, что предприятия концерна также почувствуют влияние процессов, происходящих в материнской компании LDz.

"Однако пока ничего не решено. Мы посмотрим на результаты деятельности, и решения будут приняты позже", - пояснил Ланге.

В пятницу министр сообщения Талис Линкайтс встретился с советом LDz, чтобы обсудить планируемые коллективные увольнения на предприятии. По словам Ланге, во время встречи обсуждалась уже прозвучавшая информация и ситуация на предприятии.

Советник министра по вопросам коммуникации Байба Абелниеце сообщила агентству LETA, что Линкайтс обсудит сложившуюся ситуацию с правлением LDz во вторник, 21 января, и предоставит дополнительную информацию о вопросах, обсуждавшихся на обеих встречах, на следующей неделе.

Как сообщалось, LDz до конца этого года планирует прекратить трудовые отношения примерно с 1500 работниками.

Представитель предприятия Элла Петермане отметила, что 2019 год и для LDz, и для всей транспортной и транзитной отрасли Латвии был сложным - в результате снижения цен на ископаемое сырье на мировых финансовых рынках и уменьшения объемов его перевозок, а также из-за экономической и политической ситуации в регионе произошло значительное сокращение объемов входящих и исходящих грузов.

Как указал председатель правления LDz Марис Клейнбергс , чтобы обеспечить более современную и дружественную для клиентов модель деятельности, а также сократить расходы предприятия и повысить его эффективность, уже с лета 2019 года LDz активно пересматривает все функции и процессы организации труда, также существенно сокращены позиции расходов предприятия.

Чтобы стабилизировать предприятие, наряду со значительным сокращением затрат на обеспечение основной деятельности LDz до конца 2020 года планирует прекратить трудовые отношения примерно с 1500 работниками.