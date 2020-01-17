Пт, 17.01.2020
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Фото: традиционное "очищение" лошадей огнем в Испании

ФОТО: Manu Fernandez / AP

В маленьком испанском поселке проходят традиционные празднования Las Luminarias, во время которого наездники "очищают" своих лошадей огнем, пишет Reuters.

Празднование Las Luminarias в Сан-Бартоломе-де-Пинаресе - древняя традиция. Некоторые считают, что это связано с древним католическим ритуалом, в котором дым используется для избавления от болезней.

Ритуал проходит ежегодно 16 января.

ФОТО: Manu Fernandez / AP

Против традиции возражают организации защитников животных, которые такое "очищение" считают безжалостным. Однако местные настаивают, что лошадям нечего плохого не делают.

ФОТО: Manu Fernandez / AP

Несмотря на возражения защитников животных, ритуал проводится ежегодно.

Галерея: "Очищение огнем" лошадей в Испании

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