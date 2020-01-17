Фото: традиционное "очищение" лошадей огнем в Испании

В маленьком испанском поселке проходят традиционные празднования Las Luminarias, во время которого наездники "очищают" своих лошадей огнем, пишет Reuters.
Празднование Las Luminarias в Сан-Бартоломе-де-Пинаресе - древняя традиция. Некоторые считают, что это связано с древним католическим ритуалом, в котором дым используется для избавления от болезней.
Ритуал проходит ежегодно 16 января.
Против традиции возражают организации защитников животных, которые такое "очищение" считают безжалостным. Однако местные настаивают, что лошадям нечего плохого не делают.
Несмотря на возражения защитников животных, ритуал проводится ежегодно.
Галерея: "Очищение огнем" лошадей в Испании