Видео ⟩ На празднике в Таллинне людей накрыло черным облаком

Районные власти ранее анонсировали, что на территории стадиона будет установлена огненная скульптура высотой 5 метров, вокруг которой зажгут семь больших костров из собранных ранее новогодних елок.

По словам читателя, ленты ограждения были натянуты на очень близком расстоянии от стогов елей, пропитанных бензином.

"При сильном ветре подожжение сухих елей с бензином привело к моментальной стене огня, горящих щепок и дыма в сторону людей, особенно детей, стоявших в первом ряду у ленты", - сообщает он, добавляя, что потом всех просто накрыло черным облаком.

Также читатель указывает, что нигде поблизости не видел ни медиков, ни пожарных.

По словам пресс-секретаря районной управы Мустамяэ Леа Арме, организатор фестиваля света Индрек Лехт - мастер огненных и световых инсталляций с 25-летним стажем - вместе со своей командой обеспечил оптимальную зону безопасности между огненной скульптурой, елками и публикой, как это всегда было на фестивалях света в Мустамяэ.

Она заверила, что на месте проведения фестиваля находились работники охраны, зрители не выбегали на площадку и вообще никаких инцидентов зарегистрировано не было.

Густой черный дым, действительно, имел место сразу после зажжения еловых ветвей, но эти облака дыма довольно быстро рассеялись, подтвердила Арме в ответ на запрос Rus.Postimees.

Она отметила, что управа Мустамяэ крайне сожалеет, если кто-то из зрителей испытал чувство страха или неудобства на прошедшем в субботу Фестивале света.