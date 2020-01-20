Пн, 20.01.2020
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СМИ: Родные Заворотнюк приезжали в храм за святой водой

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/?hl=en

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, на Крещение посетили храм в Крекшино и набрали святой воды. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на знакомого семьи. 

Известно, что муж Заворотнюк Петр Чернышев и ее дочь Анна приезжали в храм, когда разливали освященную воду.

"Приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти 10 минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти", — цитирует мужчину "Комсомольская правда". 

По слухам, родные не теряю надежду на выздоровление Анастасии и "надеются на чудо". 

Вот уже несколько месяцев вокруг болезни актриса Анастасии Заворотнюк распространяется множество слухов. Первые сообщения в СМИ появились в августе 2019 года. Известно, что семья и родные звезды не контактируют с прессой. Нынешнее состояние Заворотнюк остается неизвестным. Предполагается, что артистка проходит курс реабилитации после якобы проведенной операции. 

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