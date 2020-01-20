СМИ: Родные Заворотнюк приезжали в храм за святой водой

Известно, что муж Заворотнюк Петр Чернышев и ее дочь Анна приезжали в храм, когда разливали освященную воду.

"Приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти 10 минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти", — цитирует мужчину "Комсомольская правда".

По слухам, родные не теряю надежду на выздоровление Анастасии и "надеются на чудо".

Вот уже несколько месяцев вокруг болезни актриса Анастасии Заворотнюк распространяется множество слухов. Первые сообщения в СМИ появились в августе 2019 года. Известно, что семья и родные звезды не контактируют с прессой. Нынешнее состояние Заворотнюк остается неизвестным. Предполагается, что артистка проходит курс реабилитации после якобы проведенной операции.