Крышка колодца разбила авто. Самоуправление не хочет оплачивать ремонт

Айгар рассказал, что случилось. Как-то утром он ехал на своей машине. Было темно, шел дождь, видимость - не очень хорошая. На встречу ехал автобус, и все было как всегда, если бы не вылетевший из под колес автобуса люк. Позже выяснилось, что это была крышка коммуникационного колодца, которая попала в машину Айгара, ударилась, полетела в автомобиль на встречной полосе, а после упала в канаву. Автобус продолжил путь словно ничего не случилось.

Прибывшие на место полицейские вытащили крышку колодца, вернули на место, оформили протокол о дорожно-транспортом происшествии, указав все детали Айгар связался со страховой компанией, но там сообщили, то инцидент не является ДТП. Следовательно, это не страховой случай. С позицией Swedbank согласна и полиция.

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"Было принято решение об отказе в возбуждении административного делопроизводства согласно 1-й части 239-й статьи кодекса административных нарушений. Персона, у которой есть претензии материального характера, может обратиться в суд", - пояснил начальник Екабпилсского участка полиции Роланд Берзиньш.

Крышка коммуникационного колодца принадлежит самоуправлению Екабпилса.

"Писал заявление, чтобы мне покрыли расходы. Перед этим обратился в автосервис, где мне составили смету на восстановление авто. От самоуправления получил отрицательный ответ: оно не считает, что в это есть их вина", - говорит Аугар.