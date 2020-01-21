Ассоциация: если простить долги Каргину и Красовицкому, то придется прощать долги и других жителей

Латвийская ассоциация заемщиков считает, что после списания долгов бывших владельцев банка Parex Валерия Каргина и Виктора Красовицкого следующим шагом государства должно стать прощение безнадежных долгов жителей Латвии.
"Сказанное министром экономики Ральфом Немиро, что рассматривается возможность прекратить суды с бывшими владельцами Parex banka Валерием Каргиным и Виктором Красовицким о взыскании более 230 миллионов евро, - сигнал для жителей Латвии, что государство готово простить и их безнадежные долги.
Говоря юридически, прощая безнадежные долги в одном случае, тот же самый принцип государство должно реализовать и в другом идентичном случае",
- уверен председатель правления Латвийской ассоциации заемщиков Янис Аболиньш.
В 2007 году у судебных исполнителей было 81843 частных исполнительных дел на общую сумму 205,5 миллионов евро. В последующие годы число взыскиваемых долгов и объем только росли и до первой половины 2019 года количество исполнительных дел у судебных исполнителей выросло до 441 613 на общую сумму почти в 5,5 миллиардов евро.
"С 2007 года не было ни одного года, когда число исполнительных дел снижалось бы, или снижался бы общий объем взыскиваемой суммы. Более того, это только дела, которые попали к судебным исполнителям. К ним еще можно причислить долги, взыскание которых юридически решением суда еще не начато.
Часть из этих кредитных обязательств может быть погашена, однако минимум четверть долгов безнадежна и тянется уже десять лет. Для тысяч людей бегство от долгового бремени стало главной причиной миграции в другие страны, кроме того, невозвратные долги продолжают ухудшать общие экономические показатели государства и его кредитный рейтинг.
Мы многократно говорили об этом депутатам и министрам, призывая принять решение о "прощении" безнадежных долгов, что десяткам, сотням тысяч жителей Латвии позволило бы вернуться на родину и в экономический оборот, и освободило бы государство от безнадежного и негативного кредитного портфеля. Однако на такое решение создатели политики никогда не могли собраться.
Сейчас, видя, что Министерство экономики публично признает готовность прервать взыскание измеряемых миллионами безнадежных долгов от бывших банкиров, я жду, что практика прощения долгов будет относиться и к тем жителям Латвии, которые не миллионеры, не банкиры, не политики или приближенные к власти",
- отметил член правления ассоциации.
Янис Аболиньш добавил, что уже на протяжении более десяти лет ассоциация боролась за поправки к законам О неплатежеспособности, О защите прав потребителей и к другим нормативным актам, чтобы облегчить жителям Латвии возможности освободиться от долгового бремени. За это время она добилась важных поправок, которые значительно ускоряют и делают более быстрым процесс неплатежеспособности частных лиц, а кредиторов заставляют быть более ответственными.
Однако предложение простить невозвратные долги, большая часть из которых образовалась в годы кризиса, по-прежнему остается неуслышанным. После публично прозвучавшего признания министра экономики, что нецелесообразно тратить государственные средства, судясь за невзыскиваемые долги, Ассоциация заемщиков надеется, что у создателей политики изменится и общее мнение о взыскании невозвратных долгов.