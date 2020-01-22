В Саласпилсе пьяный водитель повредил машины и начал бегство от полиции

Спустя несколько дней полицейские в Саласпилсе получили сообщение о подозрительном авто. Его водитель повредил чужие транспортные средства и будто бы ничего не было продолжил ехать.

Прибыв в указанное место - район улицы Диенвиду - сотрудники полиции заметили внедорожник Kia, который остановился. Подъехав к нему, сотрудники полиции заметили, что из него вышел водитель и бросился бежать, рассказал представитель полиции Сергей Капацина программе.

Как выяснилось, мужчина был пьян.

"Обследовав окрестности, были констатированы два транспортных средства, которые были повреждены - Audi и Volvo. Также и у внедорожника были очевидные повреждения, которые, возможно, появились в результате этого ДТП", - отметил Капацина.

После поимки нарушитель был доставлен в место, где началось бегство, а на место происшествия была вызвана дорожная полиция. Вероятнее всего, за нарушения было возбуждено уголовное дело, сообщает программа.