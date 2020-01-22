Ср, 22.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • В Одни Ворота: Новая "Барселона", о которой ещё неделю назад никто не мог мечтать

В Одни Ворота: Новая "Барселона", о которой ещё неделю назад никто не мог мечтать
Подкаст Radio SWH+

Кике Сетьен (в центре)

ФОТО: Reuters/ScanPix

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

  • Новый тренер Барселоны Кике Сетьен за минувшую неделю превратился из ноунейма в художника, который должен подарить нам настоящую "сине-гранатовую" романтику - такую, как завещали великие Ринус Михельс и Йохан Кройф.

Из нового выпуска программы "В Одни Ворота" вы узнаете, что из себя представляет проект новой "Барселоны", о которой ещё неделю назад никто не мог мечтать.

  • Конор Макгрегор эпично вернулся на UFC 246. Ирландец нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. На пресс-конференции после турнира президент промоушена Дэйна Уайт заявил, что дальше для Макгрегора - бой с Хабибом. При этом реванш против ирландца анонсировал еще и боксёр Флойд Мейвезер.

Разбираемся в образовавшейся ситуации, ждём конкретики и надеемся на новые зрелища.

  • На десерт в честь стартовавшего в Мельбурне Australian Open обсуждаем то, каким должен быть идеальный теннисный мячик. Размер и структура очень важны - профи тенниса очень чувствительны к мелочам!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ