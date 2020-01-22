В Одни Ворота: Новая "Барселона", о которой ещё неделю назад никто не мог мечтать
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Новый тренер Барселоны Кике Сетьен за минувшую неделю превратился из ноунейма в художника, который должен подарить нам настоящую "сине-гранатовую" романтику - такую, как завещали великие Ринус Михельс и Йохан Кройф.
Из нового выпуска программы "В Одни Ворота" вы узнаете, что из себя представляет проект новой "Барселоны", о которой ещё неделю назад никто не мог мечтать.
- Конор Макгрегор эпично вернулся на UFC 246. Ирландец нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. На пресс-конференции после турнира президент промоушена Дэйна Уайт заявил, что дальше для Макгрегора - бой с Хабибом. При этом реванш против ирландца анонсировал еще и боксёр Флойд Мейвезер.
Разбираемся в образовавшейся ситуации, ждём конкретики и надеемся на новые зрелища.
- На десерт в честь стартовавшего в Мельбурне Australian Open обсуждаем то, каким должен быть идеальный теннисный мячик. Размер и структура очень важны - профи тенниса очень чувствительны к мелочам!