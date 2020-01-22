Мнение: "Проект, с помощью которого Латвия могла сэкономить 500 миллионов евро за десять лет"

Говоря о пожертвованиях для НКП, Рагаушс подчеркнул, что он не связан с политикой Латвии, но он, благодаря друзьям, познакомился с одним из видных местных политиков - нынешним министром юстиции Янисом Бордансом.

"Мы начали разговаривать, когда они ехали в Вашингтон, где встречались с другими консервативными группами и аналитическими центрами. Я был на некоторых встречах. На одной из них - Americans for Tax Reform - Янис выступил с блестящей презентацией. Это произвело на меня впечатление, потому что я сам с консервативными взглядами.

Я жертвовал консервативным кандидатам в США. Конечно, пожертвования в Соединенных Штатах малоэффективны, поскольку политические силы через кампании собирают миллиарды евро.

Поэтому я решил сделать то же самое в Латвии, где пожертвование может оказать большее влияние", - объяснил Рагаушс.

На вопрос, почему Рагаушс пожертвовал НКП, а не другим консервативным партиям, например, таким как Союз "зеленых" и крестьян, бизнесмен пояснил, что на него произвела впечатление команда НКП и ее принципы, в том числе в борьбе с коррупцией, что в контексте Латвии имеет большое значение.

"Я считаю, что коррупция - это реальная проблема. Она вредит экономике, она вредит людям. Это очень плохая вещь. И если кто-то может с этим бороться, это очень хорошо", - говорит Рагаушс.

Одна из идей Рагаушса, над он которой активно работает, - построить терминал для сжиженного газа в Скулте.

Предприниматель объясняет, что эта идея существует уже 6-7 лет. Инженеры уже долгое время думают, что можно было бы построить эффективный газовый терминал, соединенный с газовым хранилищем в Инчукалнсе.

"Если вы посмотрите на карту, станет ясно, что Инкукалнское газохранилище огромное даже по меркам США. У Латвии есть такое сокровище, которого нет ни у Эстонии, ни у Литвы, ни даже у Финляндии. Если вы хотите альтернативную подачу газа, ее необходимо делать в стране, где есть такое хранилище.

Это один из немногих подарков советской эпохи, имеющих ценность. Оно построено для обслуживания этого региона. Этот новый терминал должен быть построен в Латвии", - убежден Рагаушс.

Он говорит, что еще одним преимуществом Инчукалнского газохранилища является его местоположение - по прямой всего в 30 километрах от побережья.

Нет необходимости в длинных трубопроводах высокого давления - простым способом можно будет преобразовать сжиженный газ в природный газ и доставить его в Инчукалнс.

Рагаушс пояснил, что население Латвии получит выгоду от от этого проекта в виде более низкой цены на газ.