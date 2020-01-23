Линкайтс: банки возобновили обслуживание терминалов Вентспилсского порта

Управляющий портом Андрис Пурмалис добавил, что с представителями терминалов была встреча в декабре, в кризисной ситуации, в том числе они получили пояснения о том, что делать, чтобы на них не повлияли санкции Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) после 8 января.

"Все это было оговорено. Некоторые терминалы выполнили свою "домашнюю работу" до 9 января, другие в этот день еще "сдавали экзамены". У некоторых этот период затянулся", - сказал Пурмалис, добавив, что он понимает банки, которым нужны гарантии того, что на предприятие не распространяются санкции.

В то же время, если управление Вентспилсского порта как государственное учреждение имеет договор с терминалом, банк должен понимать, что государство уже проверило этот терминал.

Со своей стороны управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш сказал, что на практическую работу терминалов порта санкции не повлияли, проблем с перечислениями не было.

Как сообщалось, OFAC 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Санкции были введены также против четырех связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

Реагируя на санкции, парламент внес поправки в законы, чтобы передать Вентспилсский и Рижский порты в ведение государства, а 17 декабря правительство одобрило учреждение новой компании Ventas osta для управления Вентспилсским портом.