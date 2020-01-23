Королева Великобритании утвердила закон о Brexit

"Ее величество королева дала королевское подтверждение законопроекту о Brexit, который таким образом становится законом о Brexit", - заявил в Twitter министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Напомним, в среду, 22 января, верхняя палата парламента Великобритании - Палата лордов - ратифицировала ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

Уже 23 января документ может поступить на подпись к королеве Елизавете II.

"Мы обещали реализовать Brexit, и мы находимся на пути к выходу 31 января", - написал в своем Twitter Баркли.

Теперь соглашение о Brexit должен ратифицировать Европейский парламент. Предположительно, это может произойти на заседании 29 января.