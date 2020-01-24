Лембергс упрекнул суд в затягивании своего уголовного процесса

В нем говорится, что 22 января суд не принял заявленный Лембергсом отвод назначенному государством адвокату Геннадию Иванкину, который начал выступление в прениях, не ознакомившись со всеми обстоятельствами дела.

Лембергс заключил договор с адвокатом Марисом Грудулисом об участии в прениях по 19 эпизодам, однако суд постановил, что первоначально свое выступление в прениях должен закончить адвокат Иванкин.

Суд заявил, что не верит Лембергсу и допускает, что новый адвокат выбран с целью затягивания процесса. Поэтому основным адвокатом Лембергса остается Иванкин, а Грудулис может выступать только по 19 эпизодам, для которых он нанят.

Следующее заседание суда назначено на 27 января.