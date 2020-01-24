Лембергс упрекнул суд в затягивании своего уголовного процесса

Обвиняемый в тяжких преступлениях мэр Вентспилса Айвар Лембергс считает, что Рижский окружной суд затягивает рассмотрение его дела, так как хочет начать прения "с нуля". Об этом говорится в заявлении Лембергса для прессы.
В нем говорится, что 22 января суд не принял заявленный Лембергсом отвод назначенному государством адвокату Геннадию Иванкину, который начал выступление в прениях, не ознакомившись со всеми обстоятельствами дела.
Лембергс заключил договор с адвокатом Марисом Грудулисом об участии в прениях по 19 эпизодам, однако суд постановил, что первоначально свое выступление в прениях должен закончить адвокат Иванкин.
Суд заявил, что не верит Лембергсу и допускает, что новый адвокат выбран с целью затягивания процесса. Поэтому основным адвокатом Лембергса остается Иванкин, а Грудулис может выступать только по 19 эпизодам, для которых он нанят.
Следующее заседание суда назначено на 27 января.
Лембергс обвиняется во взяточничестве в особо крупных размерах, в легализации преступно нажитых средств, служебном подлоге, участии в запрещенных сделках и злоупотреблении служебным положением.