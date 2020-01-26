Качиньский: Россия как и Германия должна заплатить Польше компенсацию

В интервью газете Bild 70-летний бывший премьер Качиньский сказал, что во время войны все дороги Польши, ее экономика, заводы и культурные ценности были уничтожены. Польша хочет взыскать с Германии 850 миллиардов долларов, а претензии против России она еще официально не оформила.

"Германию и Россию нельзя сравнивать. В Берлине - демократически избранное правительство, где действуют законы и мораль. О России такого сказать нельзя. Вы правы: и Россия должна платить! Но я не верю, что наше поколение переживет времена, когда Москва признает свою ответственность," - сказал в интервью Bild Качиньский.

Он также отклонил обвинения Путина, что именно Польша вместе с Германией вызвали Вторую мировую войну. Качиньский отметил, что таким способом Путин пытается отвлечь внимание от ответственности самой Москвы, однако всем известно, что Советский Союз Сталина 17 сентября 1939 года напал на Польшу. Это были советские солдаты и начальники НКВД, которые в 1940 году в Катыни и нескольких других местах убили несколько сотен тысяч польских начальников. Однако Польша как жертва и Россия как виновник - неприятное для Путина распределение ролей, поэтому он хочет переписать историю.