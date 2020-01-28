Вт, 28.01.2020
У Израиля не было никакой заметной нужды в организации столь пафосной трибуны для президента РФ. Как не было никакой необходимости создавать впечатление, что в Иерусалиме (и тем более - в Яд ва-Шем) проводится очередной проплаченный "путинг". А именно так расценили форум многие в мире. Иван Пауков, специально для TVNET

"Проект": Ещё один сказочно богатый российский чиновник

ФОТО: Reuter

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко владеет недвижимостью на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщает "Проект" со ссылкой на данные Росреестра.

Дом Кириенко находится в коттеджном посёлке "Ландшафт" на земельном участке площадью более семи тысяч квадратных метров. Площадь дома составляет примерно 700 квадратных метров. Кроме этого там же находится спорткомплекс и дом охраны. Объекты похожей площади отмечены в декларации Кириенко, обнародованной на сайте Кремля, пишет "Медуза". 

Более точная стоимость недвижимости не сообщается. 

Также Кириенко арендует лесной участок размером в пять тысяч квадратных метров, примыкающий к его земле. Согласно информации "Проекта", Кириенко построил в лесу два небольших здания, несмотря на то, что капитальное строительство в том месте не разрешено. Помимо этого, пишет издание, "лесной участок за время аренды Кириенко заметно поредел".

Кириенко стал владеть недвижимостью на Рублевке в 2002 году, когда являлся полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Как пишет "Медуза", он проработал на госслужбе почти всю жизнь, однако в 1990-е годы некоторое время занимался бизнесом в Нижнем Новгороде.

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