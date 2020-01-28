"Проект": Ещё один сказочно богатый российский чиновник

Дом Кириенко находится в коттеджном посёлке "Ландшафт" на земельном участке площадью более семи тысяч квадратных метров. Площадь дома составляет примерно 700 квадратных метров. Кроме этого там же находится спорткомплекс и дом охраны. Объекты похожей площади отмечены в декларации Кириенко, обнародованной на сайте Кремля, пишет "Медуза".

Более точная стоимость недвижимости не сообщается.

На территории есть жилой дом площадью 700 кв. м., а также спорткомплекс и дом охраны — всего 1500 тыс. кв. метров. Аналогичные участки сейчас стоят от 900 миллионов до 1,7 миллиарда рублей.



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Также Кириенко арендует лесной участок размером в пять тысяч квадратных метров, примыкающий к его земле. Согласно информации "Проекта", Кириенко построил в лесу два небольших здания, несмотря на то, что капитальное строительство в том месте не разрешено. Помимо этого, пишет издание, "лесной участок за время аренды Кириенко заметно поредел".