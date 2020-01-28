В Дурбском крае пьяный мотоциклист без прав начал бегство от полиции

В прошлую субботу, 25 января, незадолго до полуночи в Дурбском крае, в Тадайкской волости сотрудники Госполиции заметили мотоцикл Jawa, у водителя которого не было шлема. Также у него не было и регистрационного номера.

Полицейские, используя специальные звуковые и световые сигналы, а также громкоговоритель, неоднократно требовали остановить транспортное средство, однако водитель начал бегство, свернув на дорогу меньшего значения. Продолжив путь через поле, полицейские смогли остановить мотоциклиста.

Во время проверки было констатировано, что у водителя мотоцикла - мужчины 1968 года рождения - не было прав на вождение мотоцикла, а также он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,25 промилле). Также было констатировано, что транспортное средство не было зарегистрировано, у мотоцикла не было техосмотра и страховки.