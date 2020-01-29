Суд не удовлетворил апелляционную жалобу Гобземса на исключение из адвокатуры

Суд не констатировал таких нарушений правовых норм, которые могли бы быть основанием для отмены решения.

Ранее суд первой инстанции счел, что Латвийский совет присяжных адвокатов (LZAP) принял правильное решение, исключив Гобземса из адвокатуры.

Гобземс был исключен из адвокатуры за третье дисциплинарное нарушение в течение девяти лет. Его исключение связано с нарушениями кодекса этики, законов о судебной власти и адвокатуре.

Совет, в частности, указал, что адвокат не имеет права публично говорить о том, кто приходил в адвокатское бюро, в котором он вел свою практику. Адвокат не предоставляет сведений о содержании юридической помощи даже следователям или суду.

Также в заявлении LZAP говорилось, что "никто не имеет права называть другого человека преступником, бандитом, вором или членом мафии, если обвинение не подтверждено вступившим в силу приговором суда".

Гобземс был исключен из адвокатуры в ноябре 2018 года, в период, когда он был выдвинут на должность премьер-министра и был одним из лидеров партии KPV LV.