В России — первые случаи заражения китайским коронавирусом

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Первые случаи заражения коронавирусом в России, Великобритании, Италии и Финляндии. От инфекции уже умерли больше 200 человек, около 10 тысяч заражены.
- Военная помощь Украине, санкции и ситуация на Донбассе. Госсекретарь США Майк Помпео в Киеве встретился с президентом Владимиром Зеленским.
- Почти половина россиян считает, что Конституцию меняют, чтобы Путин и дальше оставался у власти. Выведет ли это людей на протесты?
- В Сенате США — решающее голосование по отрешению от должности президента Дональда Трампа.
Видео: ГЛАВНОЕ | 31.01.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.