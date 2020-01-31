Пт, 31.01.2020
Я пробыл здесь меньше дня, но уже поймал себя на мысли: каково здесь живется родителям с детьми? Ведь Сирия считается самой опасной страной в мире. Янис Вингрис, журналист TVNET из Сирии

В России — первые случаи заражения китайским коронавирусом

Китайские туристы в Москве

ФОТО: EPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Первые случаи заражения коронавирусом в России, Великобритании, Италии и Финляндии. От инфекции уже умерли больше 200 человек, около 10 тысяч заражены.
  • Военная помощь Украине, санкции и ситуация на Донбассе. Госсекретарь США Майк Помпео в Киеве встретился с президентом Владимиром Зеленским.
  • Почти половина россиян считает, что Конституцию меняют, чтобы Путин и дальше оставался у власти. Выведет ли это людей на протесты?
  • В Сенате США — решающее голосование по отрешению от должности президента Дональда Трампа.

Видео: ГЛАВНОЕ | 31.01.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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