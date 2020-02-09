"У исторического наследия нет национальности". Как из гетто сделать элитный микрорайон

Но несмотря на то, что реализуемые постепенно проекты делают ее все более привлекательной для посещения как самими даугавпилчанами, так и туристами, на полное восстановление требуются огромные суммы, которыми город не располагает.

В 2018 году в рамках проекта "Даугавпилс: взгляд со стороны" портал TVNET поговорил с управляющим Даугавпилсской крепостью Янисом Островскисом и экспертом по вопросам проектов Артемом Махлиным о том, почему крепость так важна для города, почему государство не хочет вкладывать в нее деньги и что будет с "идеальным городом", когда у страны закончатся еврофонды.

ФОТО: Kaspars Meinerts/TVNET

Тяжелое наследие для Латвии: почему крепость так важна для города?

Даугавпилсская крепость бесспорно является уникальным культурно-историческим памятником архитектуры национального значения. Во-первых, это последняя крепость бастионного типа в мире, а во-вторых - она практически на 85% сохранилась в первозданном виде.

"Крепость строилась очень долго, и за это время сменилась вся военная доктрина - появились новые формы вооружения. Поэтому к моменту, когда ее строительство было завершено, она просто устарела по своему типу. Для историков это, конечно, уникальное место. К нам часто приезжают специалисты из Европы и восхищаются масштабами и сохранностью", - рассказывает Артем Махлин.

Эксперты отмечают, что для них до сих пор остается большим секретом тот факт, что крепость в свое время не уничтожили, ведь в других городах подобные строения за ненадобностью просто сносили.

"Для Латвии это очень тяжелое наследие. Если бы в свое время здесь не находилась Российская империя, эта крепость вряд ли бы сейчас тут стояла.

Лично я считаю, что у исторического наследия нет национальности.

Это то, что нам оставило прежнее поколение, и здесь множество проблем, которые нужно решать. И пока государство не поймет, что это "изюминка" не только Даугавпилса, но и всей страны, нам будет сложно двигаться вперед. Сейчас здесь что-то происходит только за счет самоуправления", - считает Янис Островскис.

"Даугавпилс, к большому сожалению, не может привлекать туристов выдающейся архитектурой, конкурировать со многими городами Европы. У нас осталось слишком мало ресурсов, которые можно было бы использовать на развитие края и поддержание местного предпринимательства.

Поэтому именно благодаря уникальности такого объекта мы можем хоть как-то популяризировать имя нашего города.

Конечно, того количества туристов, что у нас есть на сегодня, не хватает для открытия новых гостиниц, магазинов, кафе, но для этого нам и нужно развивать новые проекты, чем мы и занимаемся", - добавляет Артем Махлин.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Почему страна не хочет вкладывать в нее деньги?