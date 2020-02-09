"У исторического наследия нет национальности". Как из гетто сделать элитный микрорайон

Даугавпилсская крепость - это и уникальный памятник архитектуры, и "укрепленный идеальный город", и отдельный микрорайон, в котором цены на квартиры сегодня сравнимы с историческим центром.
Но несмотря на то, что реализуемые постепенно проекты делают ее все более привлекательной для посещения как самими даугавпилчанами, так и туристами, на полное восстановление требуются огромные суммы, которыми город не располагает.
В 2018 году в рамках проекта "Даугавпилс: взгляд со стороны" портал TVNET поговорил с управляющим Даугавпилсской крепостью Янисом Островскисом и экспертом по вопросам проектов Артемом Махлиным о том, почему крепость так важна для города, почему государство не хочет вкладывать в нее деньги и что будет с "идеальным городом", когда у страны закончатся еврофонды.
Тяжелое наследие для Латвии: почему крепость так важна для города?
Даугавпилсская крепость бесспорно является уникальным культурно-историческим памятником архитектуры национального значения. Во-первых, это последняя крепость бастионного типа в мире, а во-вторых - она практически на 85% сохранилась в первозданном виде.
"Крепость строилась очень долго, и за это время сменилась вся военная доктрина - появились новые формы вооружения. Поэтому к моменту, когда ее строительство было завершено, она просто устарела по своему типу. Для историков это, конечно, уникальное место. К нам часто приезжают специалисты из Европы и восхищаются масштабами и сохранностью", - рассказывает Артем Махлин.
Эксперты отмечают, что для них до сих пор остается большим секретом тот факт, что крепость в свое время не уничтожили, ведь в других городах подобные строения за ненадобностью просто сносили.
"Для Латвии это очень тяжелое наследие. Если бы в свое время здесь не находилась Российская империя, эта крепость вряд ли бы сейчас тут стояла.
Лично я считаю, что у исторического наследия нет национальности.
Это то, что нам оставило прежнее поколение, и здесь множество проблем, которые нужно решать. И пока государство не поймет, что это "изюминка" не только Даугавпилса, но и всей страны, нам будет сложно двигаться вперед. Сейчас здесь что-то происходит только за счет самоуправления", - считает Янис Островскис.
"Даугавпилс, к большому сожалению, не может привлекать туристов выдающейся архитектурой, конкурировать со многими городами Европы. У нас осталось слишком мало ресурсов, которые можно было бы использовать на развитие края и поддержание местного предпринимательства.
Поэтому именно благодаря уникальности такого объекта мы можем хоть как-то популяризировать имя нашего города.
Конечно, того количества туристов, что у нас есть на сегодня, не хватает для открытия новых гостиниц, магазинов, кафе, но для этого нам и нужно развивать новые проекты, чем мы и занимаемся", - добавляет Артем Махлин.
Почему страна не хочет вкладывать в нее деньги?
Несмотря на то, что Даугавпилсская крепость всегда была своеобразным символом города, о ее развитии стали говорить только в последние годы. Так, например, в 2013 году был открыт Арт-центр имени Марка Ротко, а также сюда переехало административное здание Латгальского регионального управления Государственной полиции. Специалисты уверяют, что главная проблема заключалась в отсутствии возможности привлечения финансирования для развития и сохранения этого объекта площадью более двух квадратных километров. Когда речь идет о таких больших масштабах, несколько десятков тысяч здесь не помогут - нужны были миллионы.
"После ухода советской армии здесь практически 25 лет вообще ничего не происходило. Территория была не слишком общественной, ее только формально охраняли.
Думаю, проблема была не только в отсутствии финансирования, но и в отсутствии смелых людей в самоуправлении.
И когда такие появились, процесс пошел - появился центр Ротко, например, хотя, скажу честно, никто до конца не верил, что этот проект заработает. Нужны были слишком большие деньги. Плюс, конечно, Латвия вступила в ЕС, и появилась возможность получения и освоения европейских денег. Сегодня могу сказать, что после 2011 года нам не стыдно за ту работу, что мы проделали. Мы слышим множество позитивных отзывов от приезжих, а это наши главные оценщики", - рассказывает управляющий Даугавпилсской крепостью.
"Сегодня многие здания, принадлежащие частникам или государству, находятся в очень плохом состоянии - затянуты строительной сеткой, с заколоченными окнами. И, к сожалению, никаких работ по ремонту этих объектов в ближайшее время не намечается", - говорит Янис Островскис.
"Есть одно здание, построенное в 80-х годах прошлого столетия. Мы предлагали государству его снести, но на это нужно около миллиона евро. Поэтому посчитали нецелесообразным вкладывать деньги в снос только для того, чтобы там потом была пустая площадка. Конечно, для нас это большая проблема, потому что мимо ходят горожане и туристы. А вот, например, здания, которые находятся в собственности самоуправления, все приведены в порядок.
У нас в стране нет хоть какой-то программы, направленной на содержание и развитие крепости, и это, конечно, главная наша головная боль.
Одно время поднимали вопрос о том, что какие-нибудь учреждения могли бы переехать на территорию крепости, но здесь встает проблема расположения, ведь крепость находится далеко от центра, и это не очень удобно для горожан. А что касается инвесторов, то их очень отпугивает огромная площадь зданий - нужны большие вложения", - рассказывает Артем Махлин.
Галерея: Даугавпилсская крепость - последнее укрепление бастионного типа в мире
"В 90-х годах, после ухода советской армии, освободилось очень много квартир, и туда переселяли людей с долгами и социальными проблемами. Образовалось то еще гетто.
Сегодня ситуация абсолютно другая - если квартиры освобождаются, то очень быстро находят новых хозяев.
Цены сравнимы с центром города - выше, чем в других районах. Например, однокомнатную квартиру можно приобрести за 6000-7000 евро. Знаю, что в сравнении с Ригой это смешная сумма, но для нашего города это уже "уровень". Однако нужно учитывать, что многие дома были построены еще в XIX веке, то есть они до сих пор отапливаются дровами, к тому же там очень толстые стены. Привлечь самоуправление к ремонту этих зданий достаточно сложно, так что самим собственникам приходится быть активнее в этом направлении.
Сейчас туда, как правило, стараются переехать представители творческих профессии. Это свой мирок - частично облагороженный, частично находящийся в запущении, но многие находят в этом какую-то романтику", - рассказывает эксперт по вопросам проектов и информации Даугавпилсской крепости Артем Махлин.
Туристы: основная масса - латвийцы; потенциальный рынок - Литва
Благодаря активным реставрационным работам, которые здесь проходят с 2011 года, Даугавпилсская крепость стала настоящим достоянием всей Латгалии и все больше притягивает туристов. Более того, в крепости уже давно не было "тихих" выходных - каждую неделю здесь проходит множество культурно-массовых мероприятий, привлекающих не только приезжих, но и местных жителей.
Галерея: Даугавпилсская крепость