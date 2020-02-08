В Саласпилсе из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 30 человек

Пожарно-спасательная службы получила вызов в 6:21. В подвале многоквартирного дома горели бытовые вещи на площади в 15 квадратных метров. Из-за опасности пожарные эвакуировали из здания 30 человек, а еще один эвакуировался сам до прибытия спасателей.

В 7:29 пожар удалось локализовать, пострадавших нет.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии было потушено 20 пожаров, в которых пострадали три человека.

В пятницу около 9 часов в Кулдигском крае в некоем здании общественного пользования загорелся газовый баллон. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь уже удалось потушить, однако во время тушения пожара пострадал один человек, который был передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.

В 21 час в Валдемарпилсской волости Талсинского края загорелся необитаемый двухэтажный дом, где на площади в 50 квадратных метров горели отходы. Из здания был спасен один пострадавший человек. На ликвидацию пожара потребовалось почти четыре часа.

Около 22 часов в Икшкиле в некоем двухэтажном доме загорелась стена, площадь горения составила пять квадратных метров. Пытаясь потушить пожар до приезда работников VUGD, пострадал один человек, который был передан медикам. Пожар был ликвидирован за неполный час.

В пятницу работники VUGD также потушили два пожара повышенной опасности.

Незадолго до 21 часа в Лудзе загорелся одноэтажный склад, а также чердак соседнего двухэтажного производственного здания. Общая площадь горения составила 161 квадратный метр. На ликвидацию пожара потребовалось три часа.

В свою очередь в 22:20 пожарные отправились на тушение загоревшейся в Лигатненском крае бани. Пожар площадью 150 квадратных метров был ликвидирован в 3:33. Ни один человек в нем не пострадал.