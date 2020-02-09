KNAB получал просьбы о юридической помощи в том числе из Монголии и Перу

В прошлом году поступило 53 просьбы о правовой помощи от иностранных государств - Франции, США, Мальты, Украины, Казахстана, Перу, Великобритании, Польши, России, Германии, Испании, Монголии и Нидерландов.

Большинство просьб было из стран, не входящих в ЕС.

Со своей стороны KNAB для получения и закрепления доказательств 19 раз обратилось за юридической помощью к иностранным государствам, в основном к странам ЕС.