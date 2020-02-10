Видео: Футболисты не могут подать угловой из-за сильного ветра

В воскресенье вечером состоялся матч 31-го тура Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион Англии), в котором "Миллуолл" проиграл "Вест Бромвичу" со счётом 0:2. По ходу матча о себе дал знать ураган "Киара", который обрушился на Британию.
Матч между "Миллуоллом" и "Вест Бромвичем" проходил в Лондоне, а зрители смогли понаблюдать за тем, какое влияние ветер может оказывать на ход матча.
It was a MISSION to keep the ball in place in London today 💨 pic.twitter.com/dJhF7SGvLC— ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2020
Отметим, что ранее из-за урагана "Киара" был перенесён матч 26-го тура Английской Премьер Лиги между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом".