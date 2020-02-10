Пн, 10.02.2020
Меня совершенно не беспокоят подобные вещи. С самого детства я бегала по пляжу топлес. Меня вырастила мать-француженка, которая научила меня, что не нужно стесняться своего тела. Лили-Роуз Депп

Видео: Футболисты не могут подать угловой из-за сильного ветра

Футболисты "Вест Бромвича"

ФОТО: Reuters/ScanPix

В воскресенье вечером состоялся матч 31-го тура Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион Англии), в котором "Миллуолл" проиграл "Вест Бромвичу" со счётом 0:2. По ходу матча о себе дал знать ураган "Киара", который обрушился на Британию.

Матч между "Миллуоллом" и "Вест Бромвичем" проходил в Лондоне, а зрители смогли понаблюдать за тем, какое влияние ветер может оказывать на ход матча.

Отметим, что ранее из-за урагана "Киара" был перенесён матч 26-го тура Английской Премьер Лиги между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом".

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