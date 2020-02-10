Видео: Футболисты не могут подать угловой из-за сильного ветра

В воскресенье вечером состоялся матч 31-го тура Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион Англии), в котором "Миллуолл" проиграл "Вест Бромвичу" со счётом 0:2. По ходу матча о себе дал знать ураган "Киара", который обрушился на Британию.