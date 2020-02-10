Глава больницы: условия хирургического лечения пациентов в онкоцентре неприемлемы

Условия хирургического лечения пациентов в Латвийском онкологическом центре неприемлемы и не отвечают требованиям современной медицины, поэтому рассматривается возможность перемещения хирургического блока в новый операционный блок стационара "Гайльэзерс", рассказал Латвийскому телевидению председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Имант Паэглитис.

Комментируя прозвучавшие опасения по поводу возможной ликвидации онкологического центра, он подчеркнул, что, наоборот, его планируется целенаправленно развивать.

"Не идет никакой речи о ликвидации. Это все равно что утверждать, что в ближайшие годы в Латвии больше не будет онкологических пациентов", - сказал Паэглитис.

Он подчеркнул, что в настоящее время активно планируется, как обеспечить лечение онкологических пациентов в следующие 10-15 лет. "И мы фактически видим, что силами только онкологического центра это уже не реализовать", - сказал руководитель больницы.

Паэглитис рассказал, что уже сейчас пациентов лечат не только в самом онкологическом центре, а во всей Восточной больнице, в том числе в стационаре "Гайльэзерс" и Центре туберкулеза и легочных заболеваний.

Кроме того, условия хирургического лечения в онкологическом центре не отвечают современным требованиям. "В то же время в стационаре "Гайльэзерс" есть новый операционный блок. В настоящее время мы рассматриваем, возможно ли перевести туда хирургическое отделение и все операции или часть выполнять там", - сказал руководитель больницы.