Вт, 11.02.2020
Мы здесь, там идет железная дорога, с этой стороны остаются хлев и дом, со второй - пастбище для овец. Анита Дамсоне о трассе Rail Baltica
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Белорусскому импорту — нет: страны Балтии близки к решению по бойкоту БелАЭС

Белорусская или Островецкая АЭС — строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006. Стройплощадка расположена у северо-западной границы Белоруссии в 18 километрах от города Островец Гродненской области, в 50 км от Вильнюса.

ФОТО: VASILY FEDOSENKO / REUTERS

В ближайшие недели балтийские страны могут прийти к общей позиции по строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС). Об этом со ссылкой на литовского министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса сообщает агентство LETA.

"Мы вместе ведем переговоры, сидим за общим столом с Латвией и Эстонией для создания плана предотвращения импорта в балтийские страны электроэнергии, произведенной в Беларуси. [...] 

Видя атмосферу и конструктивность, одновременно и вовлеченность Еврокомиссии, я верю, что у нас будет действительно очень хороший компромисс",

— заявил министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

На прошлой неделе литовский премьер Саулюс Сквернялис также заявил, что страны Балтии близки к общему решению не покупать электроэнергию с БелАЭС, строящейся в непосредственной близости от Литвы. Премьер-министры стран Балтии в пятницу обсудили в Таллине развитие электроэнергетического рынка балтийских стран.

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