Белорусскому импорту — нет: страны Балтии близки к решению по бойкоту БелАЭС

"Мы вместе ведем переговоры, сидим за общим столом с Латвией и Эстонией для создания плана предотвращения импорта в балтийские страны электроэнергии, произведенной в Беларуси. [...]

Видя атмосферу и конструктивность, одновременно и вовлеченность Еврокомиссии, я верю, что у нас будет действительно очень хороший компромисс",

На прошлой неделе литовский премьер Саулюс Сквернялис также заявил, что страны Балтии близки к общему решению не покупать электроэнергию с БелАЭС, строящейся в непосредственной близости от Литвы. Премьер-министры стран Балтии в пятницу обсудили в Таллине развитие электроэнергетического рынка балтийских стран.