видео ⟩ В США запустили самый мощный фейерверк в истории человечества

Салют был запущен над горнолыжным курортом на высоте 671 метр. Вес пиротехники составил 1270 кг, и выстреливался он из пушки диаметром около 150 см. Как сообщает CNN, снаряд пролетел около 700 метров и тогда разорвался.

Представитель Книги рекордов Гиннесса Кристина Конлон, которая была свидетелем запуска, подтвердила, что снаряд, выпущенный в субботу, 8 февраля 2020 года, стал крупнейшим фейерверком в мире.

Предыдущий рекорд принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам - в 2018 году там был запущен снаряд весом 1087,26 килограмма.