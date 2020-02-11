Вт, 11.02.2020
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видео ⟩ В США запустили самый мощный фейерверк в истории человечества

Рекордный салют в штате Колорадо

ФОТО: скриншот видео

В первую неделю февраля в американском штате Колорадо состоялся самый мощный в мире салют - в небо улетел и успешно разорвался снаряд, вес которого превысил 1200 килограммов. 

Салют был запущен над горнолыжным курортом на высоте 671 метр. Вес пиротехники составил 1270 кг, и выстреливался он из пушки диаметром около 150 см. Как сообщает CNN, снаряд пролетел около 700 метров и тогда разорвался. 

Представитель Книги рекордов Гиннесса Кристина Конлон, которая была свидетелем запуска, подтвердила, что снаряд, выпущенный в субботу, 8 февраля 2020 года, стал крупнейшим фейерверком в мире.

Предыдущий рекорд принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам - в 2018 году там был запущен снаряд весом 1087,26 килограмма. 

Рекордный салют осуществила компания Steamboat Fireworks. В общей сложности у команды из трех человек на достижение этого рекорда ушло семь лет, которые сопровождались чередой неудачных попыток запуска. 

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