Латвийцы используют благотворительность для избавления от хлама

В Резекне есть благотворительная организация Vēlos palīdzēt, склад которой открылся почти три года. Но, его пришлось закрыть - со временем он стал забит ненужными и плохими вещами. Такая же ситуация и в других обществах, и даже муниципальных учреждениях, сообщает Latgales reģionāla televīzija.

«Больше нет ни возможности, ни желания продолжать. Мы всегда сталкивались с тем, что было мало помощников на складе, чтобы сортировать одежду, было много разных неприятных ситуаций с получающими помощь — люди врали, продавали вещи, даже воровали», — приводит слова Расмы Екабсоне, главы общества, Латвийское радио. Часть вещей общество раздаст, однако, большая часть запасов непригодны для использования, их нужно выбросить.

Однажды Екабсоне даже попросила людей пожертвовать деньги на оплату контейнера для вывоза мусор - большую кучу удалось вывести, но, осталось еще очень много.