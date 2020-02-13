В Китае резкий скачок заражений коронавирусом: умерли уже 1355 человек

В провинции Хубэй, где в декабре началась вспышка этого вируса, за последние сутки подтверждено и 14 840 новых случаев заболевания.

Число подтвержденных за последние в провинции Хубэй случаев смерти и заболевания - самое большое с момента созданного вирусом кризиса в начале января.

По всему Китаю теперь подтверждены почти 60 000 случаев заболевания новым коронавирусом.

В среду власти изменили способ учета числа заболеваний Covid-19, в связи с чем можно допустить, что серьезность этой вспышки ранее была оценена недостаточно серьезно.

Чиновники в провинции Хубэй сообщили, что расширяют определение случаев Covid-19, учитывая теперь и тех, у кого этот вирус "диагностирован клинически".

Вспышка нового вируса началась в начале декабря на рынке диких животных в городе Ухань.

По этой причине в Китае установлен карантин для 56 миллионов человек в провинции Хубэй.