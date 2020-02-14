В январе в портах Латвии перевалено почти на треть меньше грузов

В январе в портах Латвии больше всего перевалено сыпучих грузов - 1,874 млн тонн, что на 47% меньше, чем годом ранее. В том числе перевалка угля составила 475,2 тыс. тонн (в 3,9 раза меньше), зерна и продуктов из него - 444,6 тыс. тонн (+5,4%), химических насыпных грузов - 173 тыс. тонн (-46,2%), щепы - 240, 7 тыс. тонн (+21,8%).

За этот период также перевалено 1,141 млн тонн наливных грузов, что на 10,2% больше, чем в январе 2019 года. Большую часть этих грузов составили нефтепродукты - 1,069 млн тонн (+12,3%).

Перевалка генеральных грузов в январе этого года составила 1,017 млн тонн, что на 6,6% меньше, чем в январе 2019 года. В том числе объем перевалки контейнерных грузов составил 403,3 тыс. тонн (+2,9% ), лесоматериалов - 322,4 тыс. тонн (-18,7%), грузов ро-ро - 250,7 тыс. тонн (-7,8%).

Лидером по перевалке грузов в январе по-прежнему был Рижский порт, где было перевалено 2,13 млн тонн, что на 25% меньше, чем в январе 2019 года. На втором месте Вентспилсский порт с 1,185 млн тонн (-42,8%), на третьем - Лиепайский порт с 570,4 тыс. тонн (+0,5%).

В целом в малых портах Латвии в январе этого года было перевалено 146 тыс. тонн грузов, что на 19,5% меньше, чем в январе прошлого года.

В 2019 году латвийские порты перевалили в общей сложности 62,379 млн тонн грузов, что на 5,7% меньше, чем в 2018 году.

Руководитель департамента транзитной политики Министерства сообщения Андрис Малдупс указал на то, что наибольший спад произошел в сегменте угольных грузов. Он не смог назвать одной главной причины этого сокращения, однако указал, что причиной может быть как теплая зима, так и снижение спроса на уголь, а также то, что Россия направляет грузы в свои порты.

"Все эти аспекты играют роль, и нужно принимать во внимание то, что, скорее всего, объемы грузов этих видов продолжат снижаться", - завил Малдупс, добавив, что по результатам одного месяца не стоит делать выводы о результатах всего года, ведь многое еще может измениться.