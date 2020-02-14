Кучинскис может стать кандидатом в мэры Риги. Но пока не хочет

Депутат пояснил, что ему предлагают стать кандидатом на пост мэра, но этот процесс сложнее, чем "быть или не быть" председателем думы, ведь вначале СЗК должен пройти в Рижскую думу с хорошими результатами. Чтобы этого добиться, объединение партий должно выдвинуть хорошего кандидата на должность мэра, сказал Кучинскис.