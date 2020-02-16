В Эстонии учительницу обвиняют в сексуальной связи с ученицей

Судя по квалификации предъявленных обвинений (143(2), ч.2), учитель уже наказывалась за подобное деяние. Две другие статьи обвинения говорят о причинении телесных повреждений и спаивании малолетних. Дело это является особенным, еще и потому, что речь идет об отношениях между учительницей (род. в 1986) и ученицей, которой на момент описанных в уголовном деле событий было 14 лет.

Потерпевшая, с которой Rus.Postimees удалось пообщаться, считает, что за это время могли появиться и другие жертвы: "Я была словно под гипнозом, полностью подчинялась ей. В какой-то момент она даже сказала: "Выбирай, или я, или твоя мама… А статья о телесных повреждениях не связана с избиением, она так сильно царапала мне спину, что оставались глубокие раны".

На следующей неделе стороны процесса должны договориться о ходе процесса, рассмотрение по существу начнется чуть позже. Следует отметить, что, несмотря на то, что следствие длилось около четырех лет и завершилось предъявлением обвинений и отправкой дела в суд, все это время учительница так и не была отстранена от исполнения служебных обязанностей и до сих пор продолжает учить детей, хотя и успела поменять за это время не только школу, но и город.

В Эстонии и ранее случались истории, когда лица, обвиненные в педофилии, в том числе осужденные за нее, продолжали работать с детьми. Так, например, несколько лет назад Нарвская библиотека пригласила работать с детьми уже осужденного педофила. В тот раз вмешательство прессы поспособствовало отстранению преподавателя от работы.

Согласно специнструкции Минюста, в отношении лиц, которые были наказаны или которым было назначено принудительное лечение за преступления, связанные с торговлей людьми, проституцией, детской порнографией, и преступления против сексуального самоопределения действует пожизненное ограничение на работу с детьми.

Адвокат: "прокуратура уже прекращала производство по данному делу"

Присяжный адвокат Владимир Садеков, защищающий обвиняемую, уверен, что это дело развалится в суде и его подзащитная будет признана невиновной: "Там нет состава преступления. Мы можем говорить о моральной стороне и профессиональной этике, но не об уголовно наказуемом деянии".

По словам Садекова, это якобы понимает и прокурор, который около года назад прекратил производство по данному уголовному делу, но мать потерпевшей обжаловала решение окружной прокуратуры в государственной, и Госпрокуратура вынесла постановление перепроверить определенные факты. "Я не могу комментировать сейчас все это дело, но мне есть, что сказать в суде, и я буду добиваться оправдания моей подзащитной", - сказал присяжный адвокат.

Садеков считает, что прокуратура неверно выбрала статьи для квалификации: "Не было никакого рецидива и повторного совершения преступления, прокуратура так трактует количество эпизодов в рамках одного дела". В момент предъявления обвинения присутствие адвоката не обязательно, поэтому, по словам защитника, суть обвинения и статьи он увидел постфактум и собирается указать на это в суде.

Садеков не ответил на вопрос, требовал ли прокурор отстранения учителя от работы на время следствия: "Человек ни в чем не виноват, за что его отстранять?". Однако вопрос профессиональной этики адвокат не отрицает, но предлагает спросить о том, нужно ли увольнять его подзащитную или нет, у Министерства образования.