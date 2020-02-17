Британское издание: Россия искала на дне океана кабели, соединяющие Европу с США

Как пишет издание, российские агенты якобы были замечены за составлением карт Дублинского порта. После инцидента вдоль береговой линии были усилены меры безопасности.

The Sunday Times отмечает, что именно из Ирландии берут свое начало подводные кабели, по которым идет интернет-трафик между Америкой, Великобританией и Европой.

Благодаря этим коммуникациям миллионы людей общаются, совершают финансовые операции и другие действия, поясняет издание.

Источники в полиции и вооруженных силах Ирландии полагают, что агенты были отправлены ГРУ, подразделением военной разведки российских вооруженных сил. Как пишет издание "Инопресса", ирландские службы безопасности заинтересовались этим еще в прошлом году, впервые же интерес России к подводным кабелям на дне Атлантического океана был отмечен американцами пять лет назад.