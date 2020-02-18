Сокращенный приговор по делу о золитудской трагедии состоит из 850 страниц

В настоящее время неизвестно, как долго продлится оглашение приговора.

После объявления краткого приговора по запросу участников дела суд, если потребуется, должен будет подготовить полное решение по делу. Участники процесса могут подавать апелляционные жалобы на приговор только после того, как доступно полное решение.

Как сообщалось, 4 февраля суд закончил слушать последнее слово обвиняемых и объявил дату оглашения приговора. В рамках процесса состоялось 198 заседаний суда. Досудебное расследование полиции и прокуратуры длилось почти два года, судебный процесс - 3 года и 11 месяцев.

При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы. Для обвиняемых по делу о золитудской трагедии прокуратура потребовала тюремного заключения на сроки от 5 до 7,5 лет, а также запрета выполнять должностные обязанности сроком на 5 лет.

Для инженера-строителя Ивара Сергетса, строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинки и руководителя строительных работ предприятия "Re&Re" Станислава Кумпиньша прокуроры потребовали заключения на 7 лет и 6 месяцев.

Заключения на 5 лет обвинение потребовало для трех тогдашних сотрудников Рижского строительного управления - заместителя начальника строительной инспекции Яниса Балодиса, эксперта отдела строительного надзора Марики Трейи и замначальника строительной инспекции Айи Мельниковой. Такого же срока прокуроры требуют для сотрудницы Maxima Latvija Инны Шуваевой, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.

Также ко всем обвиняемым прокуратура просит применить запрет на выполнение прежних обязанностей сроком на 5 лет.