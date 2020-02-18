Прогноз: латвийская экономика продолжит замедляться

FDP согласен с мнением Минфина о том, что сильный эффект от торможения экономики в 2019 году сохранится и в 2020 году. FDP также обращает внимание на некоторые глобальные и локальные риски, которые могут замедлить развитие и в последующие годы. В Латвии уже второй год зима теплее климатической нормы, и это влияет на производительность на рынке тепловой энергии и в лесоразработке.

FDP считает, что в 2020 году уменьшатся публичные инвестиции, так как замедляется освоение фондов ЕС. Строительные компании могут перейти к тактике ожидания следующего цикла финансирования. Также начавшийся в 2019 году спад грузооборота может продолжиться до 2022 года.

Замедлено развитие и в банковском секторе - банки неактивны в кредитовании, нерезидентам сложно открывать счета. Новым непрогнозируемым риском является эпидемия коронавируса, которая уже отразилась на мировой экономике. Сохраняются такие факторы риска, как отношения Китая с торговыми партнерами и выход Великобритании из ЕС.