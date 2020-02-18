Установила для себя дополнительное вознаграждение: с должности снята член правления больницы

Такое решение было принято во вторник на прошедшем в министерстве внеочередном собрании держателя долей капитала.

В ходе проведенных в Piejūras slimnīca проверок было констатировано, что член правления Силиня превысила должностные полномочия, установив для себя дополнительное вознаграждение, выходящее за рамки, установленные в единой системе вознаграждения.

В ходе проверки выяснилось, что на заседаниях правления больницы был утвержден список должностей, в который включены должности, которые занимает Силиня, получая за это вознаграждение - детский психиатр и психиатр - дежурный врач.

Таким образом, Силиня принимала решения о назначаемом ей вознаграждении, подчеркнул Шнейдерс, добавив, что член правления больницы не имеет права получать за выполнение других должностных обязанностей вознаграждение, выходящее за рамки, установленные в единой системе вознаграждения.

Поэтому Силиню решено было снять с должности члена правления больницы.

Силиня была назначена в правление Piejūras slimnīca 6 октября 2016 года, и срок ее полномочий должен был завершиться 20 августа 2022 года.

На данный момент работу в правлении Piejūras slimnīca продолжает председатель правления больницы Артурс Берзиньш.