Чт, 20.02.2020
Граждане стран Евросоюза, привыкшие перемещаться между Британией и континентом совершенно свободно, вероятно, испытают шок. Теперь им придется заранее заручиться приглашением от британского работодателя и преодолеть 70-балльный барьер. Дэнни Шоу, корреспондент Би-би-си по внутренней политике

Стрельба в немецких кальянных: убиты более десяти человек

Фото с места происшествия

ФОТО: Reuters/ScanPix

Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Ханау. К настоящему моменту известно по-меньшей мере о десяти жертвах, сообщает "Эхо Москвы".

По данным радиостанции, предполагаемый преступник найден мертвым у себя дома.

Стрельба началась в двух городских кальянных и в букмейкерской конторе вечером – около 10 часов. Свидетели говорят, что услышали сразу несколько выстрелов. На месте погибли 8 человек, еще двое скончались в больнице. 

Жертвы — в основном молодые люди, в том числе женщина. Пятеро серьезно ранены. Полиция установила, что стрелок действовал в одиночку и скрылся на автомобиле. Территория вокруг мест происшествий была оцеплена.

Полиция устанавливает личность и мотивы преступника.

По информации издания Bild, преступник оставил записку и видеобращение. Других подробностей к настоящему моменту нет.

Последние новости

НАВЕРХ