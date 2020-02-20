Стрельба в немецких кальянных: убиты более десяти человек

По данным радиостанции, предполагаемый преступник найден мертвым у себя дома.

Стрельба началась в двух городских кальянных и в букмейкерской конторе вечером – около 10 часов. Свидетели говорят, что услышали сразу несколько выстрелов. На месте погибли 8 человек, еще двое скончались в больнице.

Жертвы — в основном молодые люди, в том числе женщина. Пятеро серьезно ранены. Полиция установила, что стрелок действовал в одиночку и скрылся на автомобиле. Территория вокруг мест происшествий была оцеплена.

Полиция устанавливает личность и мотивы преступника.