Съехал с дороги и врезался в дерево: в Екабпилсском крае погиб водитель

В Екабпилсском крае в пятницу вечером, 21 февраля, в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, сообщает Государственная полиция.
Авария произошла на автодороге Екабпилс-Дигная-Илуксте, где автомобиль Audi съехал с проезжей части и врезался в дерево.
В результате происшествия водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, один погиб.
За различные нарушения правил дорожного движения в пятницу оформлено 479 протоколов, в том числе 199 - за превышение скорости, четыре - за агрессивную езду, 12 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, два - за управлением автомобилем под воздействием наркотиков.