Сб, 22.02.2020
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Съехал с дороги и врезался в дерево: в Екабпилсском крае погиб водитель

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Екабпилсском крае в пятницу вечером, 21 февраля, в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, сообщает Государственная полиция.

Авария произошла на автодороге Екабпилс-Дигная-Илуксте, где автомобиль Audi съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате происшествия водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, один погиб.

За различные нарушения правил дорожного движения в пятницу оформлено 479 протоколов, в том числе 199 - за превышение скорости, четыре - за агрессивную езду, 12 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, два - за управлением автомобилем под воздействием наркотиков.

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