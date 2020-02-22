Съехал с дороги и врезался в дерево: в Екабпилсском крае погиб водитель

Авария произошла на автодороге Екабпилс-Дигная-Илуксте, где автомобиль Audi съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате происшествия водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, один погиб.