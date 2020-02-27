Фото: В Риге выступил самый успешный григорианский хор в мире

Программа длилась два часа и были представлены хиты от классической музыки средневековья до Metallica и U2.

Примечательный факт: за последние 20 лет GREGORIAN установили новые шоу-стандарты и стали одним из самых знаменитых немецких музыкальных коллективов.

На концерте в Риге прозвучали Moments Of Peace, Nothing Else Matters, With Or Without You, а также произведения последних лет.

Идя создания GREGORIAN появилась у Фрэнка Петерсона в 1989 году после посещения монастыря San Lorenzo de El Escorial в Испании. Средневековый замок и монастырь произвели на него неизгладимое впечатление. Так сложилось, что во время прогулки он слушал современную музыку в своем плеере. Этот резкий контраст времен зажег в нем искру вдохновения и подарил идею о смешении древней григорианской музыки и современных хитов.

Впервые Петерсон воплотил свою задумку вместе с Майклом Крету — создателем и идейным вдохновителем музыкального феномена Enigma. Первый альбом MCMXC a.D. появился в 1990 году и быстро стал историей всемирного успеха. Диск занимал первую позицию в чартах 41 страны, получил 57 платиновых и 45 золотых наград, что сделало его самым успешным немецким альбомом всех времен в мире.

Успех Enigma побудил Петерсона сделать шаг вперед с его первоначальной идеей и основать GREGORIAN, как самостоятельный музыкальный проект. Их первый альбом Masters Of Chant повторил успех Enigma. В последующие годы GREGORIAN продали более 10 миллионов записей по всему. Их 18 CD и 7 DVD получили статус золотых и платиновых в 25 странах. В октябре 2019 года в честь юбилея будет выпущен новый альбом GREGORIAN. В него войдут не только новые песни, но и обновленные записи знаменитой григорианской классики.

Фрэнк Петерсон более 30 лет принимает участие в различных международных музыкальных проектах. В качестве продюсера он работал с Сарой Брайтман, Джастином Тимберлейком, Андреа Бочелли, Полом Стэнли (Kiss), Backstreet Boys, Пласидо Доминго и многими другими.