Эстония: нет данных, что коронавирус распространился дальше; возможны ограничения движения

Кийк отметил на пресс-конференции правительства в четверг, что у вируса есть инкубационный период.

Он добавил, что в связи с коронавирусом сформирована рабочая группа, в состав которой входят канцлеры и вице-канцлеры различных министерств. Группа рассмотрит варианты борьбы с вирусом.

По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, в задачи консульских служб эстонского государства входит оказание людям помощи при необходимости. "Нужно также учесть, что в ряде регионов возможны дополнительные ограничения передвижения", - сказал Рейнсалу.

Он добавил, что в МИД круглосуточно работает телефон, по которому можно обращаться за информацией. "На данный момент пребывание в регионе риска зарегистрировали 105 граждан Эстонии, - отметил Рейнсалу. - По нашим данным, эстонских граждан нет в переведенных на карантин регионах".