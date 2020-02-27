Эстония: нет данных, что коронавирус распространился дальше; возможны ограничения движения

По словам министра социальных дел Эстонии Танеля Кийка, нет данных о том, что коронавирус, пришедший в Эстонию, распространился дальше по стране, однако правительство планирует ввести дополнительные контрольные меры на границе.
Кийк отметил на пресс-конференции правительства в четверг, что у вируса есть инкубационный период.
Он добавил, что в связи с коронавирусом сформирована рабочая группа, в состав которой входят канцлеры и вице-канцлеры различных министерств. Группа рассмотрит варианты борьбы с вирусом.
По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, в задачи консульских служб эстонского государства входит оказание людям помощи при необходимости. "Нужно также учесть, что в ряде регионов возможны дополнительные ограничения передвижения", - сказал Рейнсалу.
Он добавил, что в МИД круглосуточно работает телефон, по которому можно обращаться за информацией. "На данный момент пребывание в регионе риска зарегистрировали 105 граждан Эстонии, - отметил Рейнсалу. - По нашим данным, эстонских граждан нет в переведенных на карантин регионах".
Рейнсалу добавил, что правительство планирует в связи с вирусом ввести на границах Эстонии дополнительные контрольные меры.