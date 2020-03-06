Езда в коматозном состоянии: в Риге пьяный автомеханик попал в аварию на авто клиента

Как рассказал Алексей, спустя два дня он приехал в сервис, однако помещение было закрыто. Машины поблизости тоже не было. Позвонив в полицию, автовладелец узнал, что его иномарка отогнана эвакуатором на штраф-стоянку: сидевший за рулем водитель был пьян.

В крови управлявшего Mercedes мужчины полицейские выявили пять промилле алкоголя.

Подозрения о том, что иномаркой управляет пьяный человек, возникли у жителей на ул. Сколас. Они же и позвонили в полицию.

Оказалось, что за рулем был работник автосервиса. На чужом авто он успел проехать 200 километров и основательно его повредить.

ФОТО: Скриншот

"Поцарапан передний бампер. Поцарапаны обе двери. Глубокие вмятины. Двери придется выпрямлять и красить. Поцарапан и задний бампер, есть трещины. Думаю, он куда-то врезался на большой скорости. Быстрее 60 км/ч невозможно ехать", — рассказал владелец авто.

Изначально Алексей написал заявление в полицию, однако позже отозвал его. По его мнению, за произошедшее должно отвечать руководство сервиса, а не конкретный механик. Как оказалось, он Алексею хорошо знаком.

ФОТО: Скриншот

Передаче не удалось связаться с провинившимся работником, однако владельцы сервиса смогли предоставить журналистам видеозапись, где видно, как их механик садится в Mercedes Алексея и уезжает.

ФОТО: Скриншот

"Сейчас руководство сервиса говорит, что это не их работник. Он якобы уволен. Ничего не хотят предпринимать. Я знаю, что он там работает. Это не первая машина, которую ему пригоняли, до сих пор все было нормально. Есть свидетели, фотографии из сервиса. Сервис не хочет брать ответственности за произошедшее", — говорит Алексей.