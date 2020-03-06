Езда в коматозном состоянии: в Риге пьяный автомеханик попал в аварию на авто клиента

Около месяца назад житель Риги Алексей приобрел свой первый автомобиль — подержанный Mercedes. Уже при покупке было очевидно, что б/у машине потребуется ремонт, поэтому рижанин подготовился к нему загодя: приобрел необходимые запчасти, сложил их в багажник, после чего отогнал автомобиль в сервис. Вскоре Алексей понял, что что-то идет не так, сообщает программа Bez Tabu на телеканале TV3.
Как рассказал Алексей, спустя два дня он приехал в сервис, однако помещение было закрыто. Машины поблизости тоже не было. Позвонив в полицию, автовладелец узнал, что его иномарка отогнана эвакуатором на штраф-стоянку: сидевший за рулем водитель был пьян.
В крови управлявшего Mercedes мужчины полицейские выявили пять промилле алкоголя.
Подозрения о том, что иномаркой управляет пьяный человек, возникли у жителей на ул. Сколас. Они же и позвонили в полицию.
Оказалось, что за рулем был работник автосервиса. На чужом авто он успел проехать 200 километров и основательно его повредить.
"Поцарапан передний бампер. Поцарапаны обе двери. Глубокие вмятины. Двери придется выпрямлять и красить. Поцарапан и задний бампер, есть трещины. Думаю, он куда-то врезался на большой скорости. Быстрее 60 км/ч невозможно ехать", — рассказал владелец авто.
Изначально Алексей написал заявление в полицию, однако позже отозвал его. По его мнению, за произошедшее должно отвечать руководство сервиса, а не конкретный механик. Как оказалось, он Алексею хорошо знаком.
Передаче не удалось связаться с провинившимся работником, однако владельцы сервиса смогли предоставить журналистам видеозапись, где видно, как их механик садится в Mercedes Алексея и уезжает.
"Сейчас руководство сервиса говорит, что это не их работник. Он якобы уволен. Ничего не хотят предпринимать. Я знаю, что он там работает. Это не первая машина, которую ему пригоняли, до сих пор все было нормально. Есть свидетели, фотографии из сервиса. Сервис не хочет брать ответственности за произошедшее", — говорит Алексей.
Теперь он готовится повторно обратиться в полицию, а также написать заявление в Службу государственных доходов — Алексей считает, что в сервис нанимает работников без заключения договора.