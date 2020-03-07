В Елгаве в результате взрыва газа в автомобиле пострадал человек

Происшествие было зарегистрировано в 8:30 в Елгаве, когда в результате взрыва автогаза загорелся салон автомобиля на площади около одного квадратного метра.

Вызванные на место происшествия пожарные констатировали, что пламя было потушено до их прибытия, но в пожаре пострадал один человек. Его передали медикам.