Сб, 7.03.2020
Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь Олег Тиньков, бизнесмен

В Елгаве в результате взрыва газа в автомобиле пострадал человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В результате взрыва оборудованного автогазом автомобиля в Елгаве в пятницу пострадал человек, сообщает агентство LETA.

Происшествие было зарегистрировано в 8:30 в Елгаве, когда в результате взрыва автогаза загорелся салон автомобиля на площади около одного квадратного метра.

Вызванные на место происшествия пожарные констатировали, что пламя было потушено до их прибытия, но в пожаре пострадал один человек. Его передали медикам.

Всего за прошедшие сутки в VUGD получила 34 вызова, 15 из которых были связаны с пожарами, 13 - со спасательными работами, а еще шесть оказались ложными.

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